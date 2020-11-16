Transfer haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçti! İşte izlenen yıldızlar

Fenerbahçe'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hemen harekete geçti. Takvim'in haberine göre, Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.

TAKIM SİNERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

YEMEKLERDE BULUŞUYORLAR

Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.

ARAYIŞLARDAN VAZGEÇMİYOR

Emre Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor.

3 İSİM İZLENDİ!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi. Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.