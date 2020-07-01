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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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G.Birliği krediyi tüketti

G.Birliği krediyi tüketti

'ya yenilen G.Birliği 31 puanda kalınca düşme hattıyla fark 3'e indi.

'ya yenilen G.Birliği 31 puanda kalınca düşme hattıyla fark 3'e indi. ekibi kalan 5 haftada sırasıyla Yeni (D), , (D), Sivas (D) ve ile oynayacak.
  1. 1.7.2020
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