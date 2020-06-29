Hamza Hamzaoğlu'dan mağlubiyet yorumu!

Kötü bir oyun sergilediklerini ve hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün haddinden fazla yani oldukça kötü bir maç oynadık. Tabi burada ben her şeyden önce Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir takım, iyi oyuncular ve taktik anlayışları oldukça iyi. Fuat hocayı da tebrik ediyorum bu konuda ve başarılarının devamını diliyorum. Biz oyuna kötü başladık. Golü de yedikten sonra zaten artık tekrar gol bulmak öne geçen ve gerçekten taktiksel anlamda iyi bir duruş gösteren bir takıma karşı oldukça zordu. Pozisyonlar bulamadık, çok fazla oraları zorlayamadık. Dolayısıyla da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi bir an önce bunların nedenlerini araştırıp, kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bu durumu çözmesi gerekenler de biziz ekip olarak. İnşallah oturup önümüzdeki Malatya maçına kadar doğru hamleleri yapmamız gerekecek. Burada herkes gibi biz de oyuncularımız da herkes üzerine düşen sorumluluğu biraz düşünüp artık doğru davranışları göstermek zorundayız. Bugünkü maç bizim takımımıza bizim kadromuza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz" diye konuştu.

"ALT TARAFTAKİ TAKIMLARIN HEPSİ İÇİN ZOR SÜREÇ BAŞLADI"

Tecrübeli teknik adam, düşme hattının puansal olarak karıştığına yönelik soruya ise, "Alt taraftaki takımların hepsi için çok zor bir süreç başladı. Çok farklı sonuçlar, farklı oyunlar çıkabilir bundan sonrası için. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer takımların performansından ziyade biz oynayacağımız rakibe odaklanmalı, onu düşünmeliyiz. Çünkü bizi daha yukarılara taşıyacak olan şey oynayacağımız rakiplere karşı üstünlüğü yakalamamız. Bunu yakaladıktan sonra diğer maçların bizim için çok önemi kalmayacak ama biz bunu başarmak zorundayız her şeyden önce" cevabını verdi.

"5 MAÇTAN 2 GALİBİYET ALACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Haftaya gidecekleri Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Olabilir ama bazen çok zor gördüğünüz maçlar kolay da olabiliyor. Ligi görüyorsunuz. O yüzden bize 2 galibiyet yeterli olur diye düşünüyorum. 5 tane maçımız var, bunu alacak gücümüz de var, 2 galibiyet alacak gücümüz de var ama yeter yetmez onu bilemem. Ama her şeyden önce önümüzde Malatya maçımız var biz tamamen Malatya maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.



