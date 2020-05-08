Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Gençlerbirliği Mustafa Cengiz ve F.Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

'nden ve 'ye geçmiş olsun mesajı

Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Son dakika corona virüsü haberleri... Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından için, "Başarılı bir operasyon geçiren Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.

Diğer mesajda da başkent kulübü, " Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilgili kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

  1. 08.05.2020
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