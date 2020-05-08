Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Son dakika corona virüsü haberleri... Gençlerbirliği Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. İşte detaylar...
Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz için, "Başarılı bir operasyon geçiren Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.
Diğer mesajda da başkent kulübü, "Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilgili kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
- 08.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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