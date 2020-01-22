İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi  - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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anısına düzenlenen "" sona erdi

İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi

Onursal Başkanı 'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "" sona erdi. Turnuvada kupayı final maçında 'u 3-0 yenen kazandı.

Beştepe Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi.

  1. 22.01.2020
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