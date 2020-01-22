İlhan Cavcav 3'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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3'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

İlhan Cavcav 3'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Onursal Başkanı , vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. Bu sabah gerçekleştirilen anma törenine İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ile oğlu Önder Cavcav'ın yanı sıra Gençlerbirliği Başkanlığını sürdüren diğer oğlu 'ın önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör , futbolculardan Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan katıldı.

'ın kabri başında okunan Kuran-ı Kerim'den sonra başkan kısa bir konuşma yaptı. Cavcav, "Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda da tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun" dedi.

  1. 22.01.2020
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