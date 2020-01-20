Rizespor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi yeni transferi Milan Skoda'nın ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Bu sonuçla Rizespor puanını 23'e yükseltirken, Gençlerbirliği 18 puanda kaldı. İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu konuk ettiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Sessegnon'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topla arka direkte buluşan Sefa'nın şutunda top üstten auta çıktı.

25'inci dakikada Samudio'nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda topu Boldrin'e çıkardı. Boldrin'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.

36'ncı dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sessegnon'un şutunda kaleci Gökhan üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

60'ıncı dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk'un sert şutunda kaleci Nordfelt topu son anda kale direğinin yanından kornere çeldi.

70'inci dakikada Abdullah'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skoda'nın şutunda top kaleci Norfeldt'ten sekti. Dönen topla yeniden buluşan Skoda topu boş ağlara gönderdi: 1-0.

85'inci dakikada Umar'ın ara pasıyla topla buluşan Skoda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.