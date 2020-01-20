Rizespor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Rizespor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Rizespor 2-0 | MAÇ SONUCU

Rizespor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasına , evinde 'ni konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi ev sahibi Rizespor, Skoda'nın 70 ve 85. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

ve , Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi yeni transferi Milan Skoda'nın ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Bu sonuçla Rizespor puanını 23'e yükseltirken, Gençlerbirliği 18 puanda kaldı. İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu konuk ettiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada Sessegnon'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topla arka direkte buluşan Sefa'nın şutunda top üstten auta çıktı.

25'inci dakikada Samudio'nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda topu Boldrin'e çıkardı. Boldrin'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.

36'ncı dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sessegnon'un şutunda kaleci Gökhan üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

60'ıncı dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk'un sert şutunda kaleci Nordfelt topu son anda kale direğinin yanından kornere çeldi.

70'inci dakikada Abdullah'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skoda'nın şutunda top kaleci Norfeldt'ten sekti. Dönen topla yeniden buluşan Skoda topu boş ağlara gönderdi: 1-0.

85'inci dakikada Umar'ın ara pasıyla topla buluşan Skoda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 22:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rizespor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN