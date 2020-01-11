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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Hart’ta sona doğru

Hart’ta sona doğru

, ünlü İngiliz kaleci 'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın.

, ünlü İngiliz kaleci 'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın. gündemine bomba gibi düşen Başkent ekibinin bu girişimi konusunda açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Musa Samur, "Burnley'de oynayan Hart birinci seçenekten ziyade görüşülen oyunculardan biri. Tecrübeli bir kaleciyle devam etmek istiyoruz. Ertaç çok güzel maçlar çıkardı. Ama kaleci transferi yapacağız. Kendimizi güvende hissedeceğimiz bir kaleciyle devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.
  1. 11.1.2020
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