Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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