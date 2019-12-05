Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır

maçına hazır

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır

, 'in 14. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını 'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre , 'nin Dereağzı'ndaki 'nde çalıştı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

  1. 05.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN