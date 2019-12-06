Sio: Seriyi korumalıyız
Gençlerbirliği'nde bu sezon 5 gol atan Fildişili forvet Giovanni Sio, Fenerbahçe karşısında 4 maçlık yenilmezliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Sio: Seriyi korumalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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