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06 Aralık 2019, Cuma
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Sio: Seriyi korumalıyız

Sio: Seriyi korumalıyız

'nde bu sezon 5 gol atan Fildişili forvet , karşısında 4 maçlık yenilmezliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

'nde bu sezon 5 gol atan Fildişili forvet , karşısında 4 maçlık yenilmezliklerini sürdürmek istediklerini söyledi: "Fenerbahçe, 'nin güçlü kulüplerinden. Biz de ligin başında puan kaybediyorduk, şimdi kazanmaya başladık. Zorlu bir sınav olacak. Bizim için önemli olan yenilmemek."
  1. 6.12.2019
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