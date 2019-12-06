3 silahşor döndü
Kanarya’da Muriç, Kruse ve Rodrigues uzun süre sonra hücum hattında 11’de birlikte oynayacak.
Ersun Yanal, kadroyu büyük ölçüde belirledi. Kalede bu akşam yine Altay oynayacak. Savunmanın sağında cezası biten Isla, solunda Hasan Ali oynayacak. Zanka ile Serdar Aziz stoperde devam edecek. Orta sahada Emre, Ozan ve Gustavo üçlüsü yer alırken, hücum hattı Vedat Muriç, Max Kruse ve Rodrigues'ten oluşacak. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre sonra birlikte ilk 11'de çıkacak üç oyuncudan Kruse, ilk yarıyı kapatan Moses'in yerine sağ kanatta görev alacak. Rodrigues solda, Muriç ise ileri uçta görev yapacak.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
3 silahşor döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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