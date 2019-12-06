3 silahşor döndü

Ersun Yanal, kadroyu büyük ölçüde belirledi. Kalede bu akşam yine Altay oynayacak. Savunmanın sağında cezası biten Isla, solunda Hasan Ali oynayacak. Zanka ile Serdar Aziz stoperde devam edecek. Orta sahada Emre, Ozan ve Gustavo üçlüsü yer alırken, hücum hattı Vedat Muriç, Max Kruse ve Rodrigues'ten oluşacak. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre sonra birlikte ilk 11'de çıkacak üç oyuncudan Kruse, ilk yarıyı kapatan Moses'in yerine sağ kanatta görev alacak. Rodrigues solda, Muriç ise ileri uçta görev yapacak.