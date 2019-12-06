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06 Aralık 2019, Cuma
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Emre ve Serdar sarı ışıkta!

Emre ve Serdar sarı ışıkta!

Sarı-lacivertlilerde kaptan ile stoper , ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde kaptan ile stoper , ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular karşısında da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

  1. 6.12.2019
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