Emre ve Serdar sarı ışıkta!

Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.