Emre ve Serdar sarı ışıkta!
Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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