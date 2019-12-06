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06 Aralık 2019, Cuma
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Yönetim alacakları ödedi

Yönetim alacakları ödedi

, oyunculara para dopingi geldi. sıkıntı yaşayan birçok kulübün aksine sarı-lacivertli takımda futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği bildirildi.

, oyunculara para dopingi geldi. sıkıntı yaşayan birçok kulübün aksine sarı-lacivertli takımda futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği bildirildi. Bu jest takımda moralleri de yükseltti.

  1. 6.12.2019
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