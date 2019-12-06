Yönetim alacakları ödedi
Yönetimden, oyunculara para dopingi geldi. Mali sıkıntı yaşayan birçok kulübün aksine sarı-lacivertli takımda futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği bildirildi.
Yönetimden, oyunculara para dopingi geldi. Mali sıkıntı yaşayan birçok kulübün aksine sarı-lacivertli takımda futbolcuların tüm alacaklarının ödendiği bildirildi. Bu jest takımda moralleri de yükseltti.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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