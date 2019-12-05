Comolli harekete geçti! Muriç'in alternatifi La Liga'dan geliyor...

Süper Lig'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Takımın hücum gücünden şikayet eden Ersun Yanal'ın elinde Muriç'e alternatif bir golcünün olmaması da Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi. Sportif direktör Damien Comolli, Muriç'in yerine forma giyebilecek dünya yıldızı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...