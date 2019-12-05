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Comolli harekete geçti! Muriç'in alternatifi La Liga'dan geliyor...
Süper Lig'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Takımın hücum gücünden şikayet eden Ersun Yanal'ın elinde Muriç'e alternatif bir golcünün olmaması da Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi. Sportif direktör Damien Comolli, Muriç'in yerine forma giyebilecek dünya yıldızı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...
5 Aralık 2019 Perşembe 13:13
Güncelleme: 05.12.2019 13:42
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Süper Lig'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor.
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13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 2 puanı İzmir'de bırakmıştı.
Bir önceki haftada Yeni Malatyaspor karşısından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü.
Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.
Kadro tercihleri ile kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti...