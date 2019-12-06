3 isme talip var
Fenerbahçe'de Miha Zajc dışında iki oyuncu daha Avrupa ekiplerinin listesinde yer alıyor.
Fenerbahçe'de Miha Zajc dışında iki oyuncu daha Avrupa ekiplerinin listesinde yer alıyor. Sezon başında Nürnberg'e kiralanan Michael Frey ile fazla forma şansı bulamayan Jailson'a birçok teklif geldiği öğrenildi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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