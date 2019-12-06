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06 Aralık 2019, Cuma
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3 isme talip var

3 isme talip var

'de dışında iki oyuncu daha ekiplerinin listesinde yer alıyor.

'de dışında iki oyuncu daha ekiplerinin listesinde yer alıyor. Sezon başında Nürnberg'e kiralanan Michael Frey ile fazla forma şansı bulamayan Jailson'a birçok teklif geldiği öğrenildi.

  1. 6.12.2019
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