Gençlerbirliği Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
- 04.12.2019
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
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Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
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Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
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