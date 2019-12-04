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04 Aralık 2019, Çarşamba
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hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, Beştepe Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

  1. 04.12.2019
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