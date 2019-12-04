Fenerbahçe’ye gözdağı

Gençlerbirliği hocası Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi devirme planını hazırladı. Hamzaoğlu, "İyi gidiyoruz ama daha da iyi olmalıyız. F.Bahçe'ye fırsat vermemeye çalışırken, zaaflarından faydalanıp, iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.