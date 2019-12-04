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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’ye gözdağı

Fenerbahçe’ye gözdağı

hocası , 'yi devirme planını hazırladı. Hamzaoğlu, "İyi gidiyoruz ama daha da iyi olmalıyız. F.Bahçe'ye fırsat vermemeye çalışırken, zaaflarından faydalanıp, iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

hocası , 'yi devirme planını hazırladı. Hamzaoğlu, "İyi gidiyoruz ama daha da iyi olmalıyız. F.Bahçe'ye fırsat vermemeye çalışırken, zaaflarından faydalanıp, iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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