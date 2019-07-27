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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ankara’nın sezonu olacak

Ankara’nın sezonu olacak

'nin Başkanı , yeni sezon için umutlu konuştu: G.Birliği'yle birlikte Ankara derbisi döndü. Bu sezon Ankaralıların sezonu olacak diyebiliriz.

'nin Başkanı , bir daha kötü durumlara düşmeyeceklerini söyledi. Cavcav, "Özümüze dönmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman üst sıralara oynamak. Bunu da yapabilecek güçte ve kapasitede kadromuz var. G.Birliği'yle birlikte Ankara derbisi döndü. Bu sezon Ankaralıların sezonu olacak diyebiliriz"
  1. 27.7.2019
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