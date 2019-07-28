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28 Temmuz 2019, Pazar
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'nin kampı

Gençlerbirliği'nin Bolu kampı

öncesinde 'da kamp yapan ekiplerinden , çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Başkent ekibi, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeni sezon öncesinde 'da kamp yapan ekiplerinden , çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

ekibi, sabah antrenmanında koşu çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı ve taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın saat 17.00'de Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda takımı Sumqayıt ile hazırlık maçı yapacak.

  1. 28.07.2019
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