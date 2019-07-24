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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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özeti (23.07.19)

Süper Lig özeti (23.07.19)

Spor Toto 'deki öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...

RİZE'YE DEV STOPER
Rizespor, Portekiz'in Nacional takımından ile el sıkıştı. Portekiz'in A Bola sitesindeki habere göre; 24 yaşındaki Brezilyalı stoper, yolunda. 2020'ye kadar kontratı bulunan 1.90 boyundaki dev savunmacıyla 1 yıl kiralık imza atılacağı öne sürüldü. Cesar, geçen sezon 29 maçta, 2 golle oynadı.

6 TRANSFER DAHA
Transferin hareketli kulüplerinden 'de Teknik Direktör Yücel İldiz, takıma takviye istedi. Transferde 7 oyuncuya imza attırdıklarını belirten İldiz, " çalışmalarımız sürüyor. En az 6 arkadaşımızı daha bu takıma katmak zorundayız" diye konuştu.

TOSCA ÇOK İDDİALI
Gazişehir'in PAOK'tan transferi, Rumen milli stoper Alin Tosca, çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi. 27 yaşındaki yıldız, "Eminim çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Burada hepimizin ortak hedefi var. Üst sıraları hedefliyoruz. İyi bir takımımız var ve daha iyi olacaktır" diye konuştu.

DJEDJE VE MENSAH GÖZE GİRDİ
'da hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren 'da hücum oyuncuları Djedje ve Mensah'ın uyumu camianın yüzünü güldürüyor. Yeni sezonda orta sahanın yükünü çekecek olan her iki futbolcu, antrenmanlardaki hırsları ile dikkat çekiyor.

KISA... KISA... KISA...

KONYASPOR'DA SESSİZLİK
, Bajic ve Alper Uludağ transferinin ardından suskun kaldı. Yeşil-beyazlılar, Jahovic, Fofana ve Traore'yle yollarını ayırdı.

A.GÜCÜ'NDE TAHTA MÜJDESİ
Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, transfer yasağını kaldırıp, takımdan ayrılan Boyd ve Sacko'nun yerini dolduracaklarını müjdeledi.

FİNALİST DİALLO DÖNDÜ
'nin yeni transferi, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Senegal'in kadrosundaki 27 yaşındaki kaleci Diallo, Ankara'ya geldi.

  1. 24.7.2019
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