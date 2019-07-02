Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini uzattı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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, 'ın sözleşmesini uzattı

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini uzattı

'e yeniden yükselen , savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattı. Halil İbrahim, Gençlerbirliği'nde toplam 42 karşılaşmada görev aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontratının iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun imza töreninde Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan'ın hazır bulunduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından 2014'te Gençlerbirliği'nde A takıma yükselmişti.

Bir dönem 'da kiralık forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği'nde 42 karşılaşmada görev aldı.

  1. 02.07.2019
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