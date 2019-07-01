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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Seuntjens'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği Seuntjens'i kadrosuna kattı

, Eredivisie ekiplerinden forma giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 2019-2020 sezonunda Spor 'de yer alma hakkı kazanan Gençlerbirliği, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. ekibi, 27 yaşındaki Mats Sentjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
NAC Breda altyapısında yetişen Seuntjens, Hollanda Eredivisie'de forma giydiği takımlarda 15 gol ve 15 asist üretmeyi başarmıştı.

  1. 01.07.2019
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