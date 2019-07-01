Gençlerbirliği Seuntjens'i kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar forma giyen orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 2019-2020 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alma hakkı kazanan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ankara ekibi, 27 yaşındaki Mats Sentjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
NAC Breda altyapısında yetişen Seuntjens, Hollanda Eredivisie'de forma giydiği takımlarda 15 gol ve 15 asist üretmeyi başarmıştı.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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Gençlerbirliği Seuntjens'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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