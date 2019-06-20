Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaplan yaptığı konuşmada, "Büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum." dedi.
Mustafa Kaplan için düzenlenen imza töreni kırmızı-siyahlı ekibin İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlendi. Törende bulunan Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Kaplan geçmişte babamın da güvendiği ve kendisine görev verdiği bir teknik direktörümüz. Aldığımız karar doğrultusunda tekrardan Mustafa hocamızı Gençlerbirliği'nde göreve davet ettik. Kendisi de olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine hoşgeldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise, "Başkanıma ve yönetim kuruluna bana Gençlerbirliği'nde görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini iyi bilen teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği için olacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Mustafa Kaplan kendisini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- 20.06.2019
- Güncelleme: 20.06.2019 12:28
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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