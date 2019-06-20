Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

, ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaplan yaptığı konuşmada, "Büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum." dedi.

için düzenlenen imza töreni kırmızı-siyahlı ekibin Tesisleri'nde düzenlendi. Törende bulunan Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Kaplan geçmişte babamın da güvendiği ve kendisine görev verdiği bir teknik direktörümüz. Aldığımız karar doğrultusunda tekrardan Mustafa hocamızı 'nde göreve davet ettik. Kendisi de olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine hoşgeldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise, "Başkanıma ve yönetim kuruluna bana Gençlerbirliği'nde görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini iyi bilen teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği için olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kaplan kendisini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

  1. 20.06.2019
  2. Güncelleme: 20.06.2019 12:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN