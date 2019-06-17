Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Gençlerbirliği yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi...
Yönetim kurulu toplantısında alınan bazı kararların ardından görev dağılımları da belli oldu.
Murat Cavcav önderliğinde toplanan yönetimde görev dağılımı şu şekilde:
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz
Basın Sözcüsü: Musa Samur
Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Merdan Hürmeydan
Bülent Üstündağ
Mehmet Emin Gür
H. Kemal Yurttakalan
Osman Kaçar
Mahmut Alanya
Canpolat Aras
Özgür Erdem İncesu
Talip Çankırı
Kadir Kudret Hatipoğlu
Ersin Özel
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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