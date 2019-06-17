Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Yönetim kurulu toplantısında alınan bazı kararların ardından görev dağılımları da belli oldu.

Murat Cavcav önderliğinde toplanan yönetimde görev dağılımı şu şekilde:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: İlke İğrek

Sayman: Murat Öngelen

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz

Basın Sözcüsü: Musa Samur

Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Merdan Hürmeydan

Bülent Üstündağ

Mehmet Emin Gür

H. Kemal Yurttakalan

Osman Kaçar

Mahmut Alanya

Canpolat Aras

Özgür Erdem İncesu

Talip Çankırı

Kadir Kudret Hatipoğlu

Ersin Özel