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17 Haziran 2019, Pazartesi
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ile resmi görüşmelere başlıyor

Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlıyor

Kulübü Başkanı , MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Başkan , "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 23:15
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