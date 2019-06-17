Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlıyor
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 23:15
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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