Paixao Bursaspor ile büyük ölçüde anlaştı
Bursaspor, Altay ile Spor Toto 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu Marco Paixao ile büyük ölçüde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Bursaspor, Altay ile Spor Toto 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu Marco Paixao ile büyük ölçüde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 20:46
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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