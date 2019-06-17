Paixao Bursaspor ile büyük ölçüde anlaştı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Paixao ile büyük ölçüde anlaştı

Paixao Bursaspor ile büyük ölçüde anlaştı

, Altay ile 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı. önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

, Altay ile 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı. önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 20:46
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