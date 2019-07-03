Gençlerbirliği Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, Altınordu'da forma giyen 29 yaşındaki Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sefa; Trabzonspori Kayserispor ve Alanyaspor gibi birçok kulüpte forma giymişti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.
Başkent ekibi, son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.
Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında görev yaptı.
- 03.07.2019
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acg bu adam bize lazım değil.
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