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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Gençlerbirliği 'ı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, Altınordu'da forma giyen 29 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sefa; Trabzonspori Kayserispor ve Alanyaspor gibi birçok kulüpte forma giymişti.

ekiplerinden Gençlerbirliği, 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

Başkent ekibi, son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.

Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında görev yaptı.

  1. 03.07.2019
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