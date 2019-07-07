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07 Temmuz 2019, Pazar
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özeti (06.07.19)

Süper Lig özeti (06.07.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli detaylar...

ÖMER UZUN KAYSERİ'DE

, 'nın Bochum kulübünde forma giyen 'u etti. Bochum'un genç takımında santrfor oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ömer, geçen sezon kulübüyle 25 maça çıkıp 18 gol atarak gol kralı oldu.

ŞEHİR'DE KONTROL

Gazişehir 'te, futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü, ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolünü sorunsuz bittiği belirtildi.

MORAİS İLK İDMANA ÇIKTI
Öte yandan Gazişehir hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, koordinasyon çalışmaları sonrası dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Gaziantep ekibinin kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Morais de ilk kez takımla çalışmalara başladı.

TRANSFER ŞART
, birinci etap kamp çalışmalarına 'da başladı. İlk idman sonrası konuşan teknik direktör , "Sivasspor'un geçen seneki kadrosu boşaldı. Çoğu oyuncusu kiralıktı, hepsi gitti. Onun için de kadromuza oyuncu katmamız şart" dedi.

YUMLU GÖZ-GÖZ'E
, Akhisarspor'dan ayrılan stoper 'ya imza attırmaya çok yakın. 32 yaşındaki savunmacıyla pazarlıkta son aşamaya gelindiği ifade edildi. Öte yandan Göztepe, Galatasaraylı sol bek ve takımdan ayrılan 'la da transfer pazarlığını sürdürüyor.

GENÇLER YOLCU
, sezon hazırlıklarının etabını tamamladı. Son idmana ısınma koşusuyla başlayan daha sonra denge çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı noktaladı. Gençlerbirliği, bugün öğleden sonra 'a geçecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.

  1. 7.7.2019
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