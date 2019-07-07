Süper Lig özeti (06.07.19)

ÖMER UZUN KAYSERİ'DE



Kayserispor, Almanya'nın Bochum kulübünde forma giyen Ömer Uzun'u transfer etti. Bochum'un genç takımında santrfor oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ömer, geçen sezon kulübüyle 25 maça çıkıp 18 gol atarak gol kralı oldu.



ŞEHİR'DE KONTROL



Gazişehir Gaziantep'te, futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü, ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolünü sorunsuz bittiği belirtildi.



MORAİS İLK İDMANA ÇIKTI

Öte yandan Gazişehir hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, koordinasyon çalışmaları sonrası dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Gaziantep ekibinin kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Morais de ilk kez takımla çalışmalara başladı.



TRANSFER ŞART

Sivasspor, birinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı. İlk idman sonrası konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'un geçen seneki kadrosu boşaldı. Çoğu oyuncusu kiralıktı, hepsi gitti. Onun için de kadromuza oyuncu katmamız şart" dedi.



YUMLU GÖZ-GÖZ'E

Göztepe, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Mustafa Yumlu'ya imza attırmaya çok yakın. 32 yaşındaki savunmacıyla pazarlıkta son aşamaya gelindiği ifade edildi. Öte yandan Göztepe, Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram ve takımdan ayrılan Eren Derdiyok'la da transfer pazarlığını sürdürüyor.



GENÇLER YOLCU

Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı. Son idmana ısınma koşusuyla başlayan daha sonra denge çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı noktaladı. Gençlerbirliği, bugün öğleden sonra Erzurum'a geçecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.