Fenerbahçe Muriç transferinde bir adım öne geçti

Başkan Vekili Semih Özsoy'un bu görüşmede Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Tarafların maddi konularda da prensip olarak anlaştığı ve transferin artık imzaya kaldığı iddia edildi.



5 MİLYON EURO+3 GENÇ

Galatasaray'ın? teklifini yükseltmemesi halinde Muriç, Fenerbahçe'ye gidecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Muriç'e karşılık Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro bonservis bedeli ile 3 futbolcu verecek. Bu oyunculardan ikisinin Tarık Çetin (bonservisiyle) ile Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık) olduğu ileri sürüldü. İsmail Kartal'ın Mahsun Çapkan'ı da istediği dile getirildi. Takas konusunda kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.



KARTAL: FENER'İN TEKLİFİ DAHA İYİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferinin birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. A Spor'a açıklamada bulunan Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkmayacağı anlamına gelmez. Hocası, Vedat'a izin verdi, sanırım görüşme yapması için. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız" dedi.