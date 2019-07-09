Fenerbahçe'nin gözdesi Rodrigues’te rötar!
Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı sol kanat için Al İttihad ile detayları çözmeye çalışıyor. Menajer D’Avila ise, ‘Somut bir teklif yok’ diyerek şaşırttı.
Garry Rodrigues transferinin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe, Al-İttihad ile son prosedürleri bitiremediği için geliş tarihini erteledi. İki yıllığına kiralanacak Hollandalı sol açığın 4.2 milyon euro'luk ücretinin 3 milyon euro'luk kısmını Kanarya, kalanını ise Suudi ekibinin karşılayacağı bildirildi. Rodrigues'in menajeri William D'Avila'nın Radyospor'a yaptığı açıklama ise kafa karıştırdı. D'Avila, "Şu anda Rodrigues'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili bir şey yok. Elimizde değerlendirebileceğimiz somut bir teklif yok. Öncelikle kulüpler üzerinde bir görüşme yapılması gerekiyor" dedi. G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün ise, "Rodrigues ile geçtiğimiz cuma günü konuştum. 'Fenerbahçe'ye çok yakınım' dedi" diye konuşmuştu.
KOLAROV KONTROLDE
Aleksandar Kolarov dün Roma Kulübü'nde sağlık kontrolünden geçti. Sırp bek halen İtalyan ekibinin oyuncusu olduğu için rutin prosedürü yerine getirdi. Fenerbahçe ile 2+1 yıllığına anlaşan Kolarov'un durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcunun yüzde 90 olasılıkla Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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