Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov: Önümü açın

Kanarya, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, geçtiğimiz gün Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile görüşme yapmıştı. Kolarov'un Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği belirtildi. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor. İtalyan ekibi buna yanaşmıyor. Bu nedenle Kolarov'un 2+1 yıllığına anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. 33 yaşındaki yıldızın, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı gelen haberler arasında...