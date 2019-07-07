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07 Temmuz 2019, Pazar
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'nin gözdesi Kolarov: Önümü açın

Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov: Önümü açın

Kanarya, için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, geçtiğimiz gün ile görüşme yapmıştı. Kolarov'un 'ye gitmek için izin istediği belirtildi. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor.

Kanarya, için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, geçtiğimiz gün ile görüşme yapmıştı. Kolarov'un 'ye gitmek için izin istediği belirtildi. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor. İtalyan ekibi buna yanaşmıyor. Bu nedenle Kolarov'un 2+1 yıllığına anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. 33 yaşındaki yıldızın, önümüzdeki hafta 'da olacağı gelen haberler arasında...

  1. 7.7.2019
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