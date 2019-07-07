Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarı birinci bitirmektir" dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Yanal, burada yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başladıklarını söyledi. Transfer süreciyle ilgili bilgi veren Yanal şunları kaydetti: "Transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. En kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız.



"Takımın büyük hedefleri olduğuna değinen usta teknik adam, "F.Bahçe'nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarı birinci bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp, hem de sonuç almak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.



GENÇLERE DOKUNDUM

Yanal, genç oyuncu yetiştirip kazandırılması gerektiğini vurgulayıp şöyle dedi: "Geçen sene yaşadığımız sezonun stresi ve gerginliğiyle genç oyuncularımızla ilgili talep doğdu. Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm."



YENi iSiMLER TESPiT EDiYORUZ

19 Yaş Altı takımının da kendileriyle kampta olduğunu dile getiren sarılacivertli çalıştırıcı, "Bu sene kapatılan 21 Yaş Altı takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da 19 Yaş Altı takımında oynayacak durumda. Genç oyuncularımıza, A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz. Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz " dedi.



DAYANIKLILIK ANTRENMANI

Kanarya hazırlıklarına dün de çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanı denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda 2 grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. U19 takımı da antrenmanı koordineli olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler akşam idmanında da koşu yaptılar.



TOLGA SIKI ÇALIŞIYOR

Kampın çalışkan isimlerinden biri de Tolga Ciğerci... Geçen sezon hiç forma giyemeyen orta saha oyuncusu antrenmanlardaki hırsı ve çalışma azmiyle takdir topluyor. Sakatlığını tamamen atlatan Ciğerci, forma için savaşacağının sinyallerini veriyor.