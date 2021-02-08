Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI

- Göztepe maçı CANLI

'in 24. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. ile yollarını ayırdıktan sonra düşüşe geçen sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:03
Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında - Göztepe kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE CANLI

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, , , , Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Göztepe: , Gassama, , Mihojevic, , , , , , , Cherif.Ndiaye

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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