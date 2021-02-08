Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Gaziantep FK - Göztepe kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE CANLI

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Mihojevic, Berkan, Obinna, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Cherif.Ndiaye

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.