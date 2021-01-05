Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı iki maçla başladı. Ligde zirveye oynayan Gaziantep FK sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen ve son haftalarda çıkışa geçen Ankaragücü'nü konuk etti.

Mücadelede ev sahibi ekip Gaziantep, Maxim'in ve Enver Cenk Şahin'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı...

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ı yakaladı. Konuk Ankaragücü ise 15 puanla 18. sırada kaldı.