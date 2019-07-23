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23 Temmuz 2019, Salı
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Kayode bombası

Kayode bombası

Sumudica yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve transferin hızlı ekiplerinden olan Gazişehir, hücum hattı için flaş bir isme kanca attı. Kırmızı-siyahlıların, Shaktahr Donetsk forması giyen Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kiralamak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi

Gazişehir, Nijeryalı golcü Kayode'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Austria Wien formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, 2017'de 4 milyon euro'ya M. City'ye transfer olmuştu. Ardından Girona ve Shakhtar'a kiralanan Kayode'nin bonservisini Ukrayna ekibi 3 milyon euro'ya aldı. 2023'e kadar kontratı bulunan santrfor, kariyerindeki 166 maçta 58 gol, 22 asistle oynadı.

  1. 23.7.2019
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