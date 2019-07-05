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05 Temmuz 2019, Cuma
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Gazişehir Junior Morias'ı kadrosuna kattı

Gazişehir Junior Morias'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi , son olarak 'te forma giyen Brezilyalı sol bek ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

, Brezilyalı sol bek ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Romanya'da forması giyen 32 yaşındaki Morais, bugün kendisini 2 yıllığına Gazişehirli yapan mukaveleye imza attı.

'da futbola başlayan ve 2011 yılında Portekiz'in Freamunde takımına transfer olan Morias, daha sonra Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi. Kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıkan ve 14 gol atan Morais, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

  1. 05.07.2019
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