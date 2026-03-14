Gaziantep şov

Süper Lig'de alt taraftan kurtulmak isteyen Antalyaspor, üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılarda 10'da Maxim'in golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 38'de Perez'in şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, bir kez daha gole engel oldu. 45+1'de de Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian yine gole izin vermedi ve devre golsüz sona erdi.

23 DAKİKADA 4 GOL

İkinci yarıda Gaziantep ekibi, futbol resitali sundu. 59'da Kozlowski'nin şık topuk vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bayo ağlara gönderdi. 65'te Abena'nın asistinde Kozlowski, 2-0 yaptı. 76'da kaleci Burak'ın uzun topunda savunmada Hüseyin topu ıska geçti ve seken topu alan Bayo, kaleci Cuesta'yı geçerek farkı üçe çıkardı. 82'de Bayo'nun asistinde Camara skoru 4-0 yaptı. 90+3'te Safuri'nin golü sadece tabelayı değiştirdi. Gaziantep FK, 4 maç sonra kazanırken, Antalyaspor 4 maçın ardından evinde kaybetti ve galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

FENERBAHÇE MAÇINDA 3 OYUNCU CEZALI

Antalyaspor deplasmanından 4 gollü galibiyetle dönen Gaziantep FK, üç oyuncusunu ise kart nedeniyle kaybetti. Antalyaspor maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Arda Kızıldağ, Nazım Sangare ve Christopher Lungoyi, kart görmekten kurtulamadı. Üç oyuncu da gördükleri sarı kartlar sonrasında cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Kadıköy'de deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında 4-1'lik galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maça çok iyi başladıklarını ilk yarıda attıkları golün ofsayta takılmasını anlamadıklarını belirten Yılmaz, "4 maçlık 3 puan hasretimizi bitirmek için Antalya'ya geldik. İlk yarıda da öne geçebilirdik ancak attığımız golde anlamadığımız bir ofsayt kararı çıktı. İkinci yarıda mükemmel oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe karşısında da bu galibiyeti perçinlemek istiyoruz" diye konuştu.