4 maçta 3 yenilgi

Gaziantep FK toparlanamıyor... Son 4 maçının 3'ünü kaybeden kırmızı- siyahlılar, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebildi. Ligin ilk yarısında Avrupa potasını zorlayan Antep temsilcisi, son haftalarda ise oynadığı oyunun karşılığını alamıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, güzel oyunu en kısa sürede skorlarla taçlandırmak istiyor.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Gaziantep FK toparlanamıyor... Son 4 maçının 3'ünü kaybeden kırmızı- siyahlılar, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebildi. Ligin ilk yarısında Avrupa potasını zorlayan Antep temsilcisi, son haftalarda ise oynadığı oyunun karşılığını alamıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, güzel oyunu en kısa sürede skorlarla taçlandırmak istiyor.