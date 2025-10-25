Kazanacağız

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sahalarındaki kritik Fenerbahçe maçı öncesinde, Burak Yılmaz yönetiminde son 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi. Gaziantep'in bir futbol şehri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, Burak Yılmaz ile iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Amaçlarının futbolseverlere seyir zevki yüksek futbol izlettirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz maç maç hazırlanıyoruz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu şu an çok iyi ve güzel bir ivme yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

BİRKAÇ DOKUNUŞ YAPTIK

Trendyol Süper Lig'de her karşılaşmaya ayrı bir konsantrasyonla hazırlandıklarının altını çizen Başkan Memik Yılmaz, şunları kaydetti: "Sezon başında da takımımız kötü değildi ama her başlangıç zordur. Bunu toparlayabilmek adına teknik direktör değişikliğine gittik ve İsmet Taşdemir'in yerine Burak Yılmaz'la anlaştık. Takımımız aslında iyi bir takımdı, birkaç dokunuş yaptık ve şu an güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı, sahadaki coşkuları bizi gelecek adına çok umutlandırdı."

"TARAFTARIN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Memik Yılmaz, şehrin takımla bütünleştiğini ve Antalyaspor maçında yapılan bilet indirimiyle birlikte maçlara yoğun bir ilgi olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Seyircilerimizin ilgisi son 3-4 maçtır çok yoğun, bunun devamı da inşallah gelir diye düşünüyorum. Şehirle beraber bütünleşirsek bu başarının geleceğini biliyorduk. Taraftarımıza da bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.