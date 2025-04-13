Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Halil, Semih, Sorescu, Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic, Okereke

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Abdülkadir, Görkem, Strandberg, Boutabba, Bamgboye, Aboubakar

GAZİANTEP FK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.