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Gaziantep FK - Konyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadeleyi ev sahibi takım, 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 15:27 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 15:29
Gaziantep FK - Konyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor, Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Gaziantep FK'nın golleri 18. dakikada Steven Caulker, 52. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Joao Figueiredo'dan gelirken, Konyaspor'un gollerini 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 72. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

KONYASPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Konyaspor, Gaziantep FK karşısında aldığı yenilgiyle 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarından zaferle ayrılmıştı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken Konyaspor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, 6 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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