Evinde yenilmez

Gaziantep FK, ligin flaş ekibi Konyaspor'u ağırladı. Henüz 6'da M'Poku'nun düşürülmesiyle VAR'dan penaltı çıktı. Guilherme penaltıda takımını öne geçirdi. 9'da Muhammet'in vuruşu direkten döndü. 17'de Maxim'in frikiğinde Caulker kafayla ağları havalandırdı ve skoru eşitledi. 31'de Maxim'in pasında topla buluşan Dicko, gollük pozisyonda topu dışarı gönderdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



MENDYL ŞOV YAPTI

Gaziantep ekibi, 51'de Mendyl'in kale alanına çevirdiği topu Muhammet tamamlamasıyla öne geçti. 71'de Cikalleshi, tekrar beraberliği sağladı. 85'te günün başarılı ismi Faslı savunmacı Mendyl, bu sefer Figueiredo'yu golle buluşturup maçın sonucunu ilan etti. Sahasında namağlup Antep, Trabzon yenilgisini telafi etti. Yeşil-beyazlılar ise art arda 4 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı.



MUHAMMET GOLLE GERİ DÖNDÜ

Trabzon maçında oynamayan G.Antep FK'nin yıldız forveti Muhammet Demir, Konya karşısında golle döndü. Maçın 52. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren 29 yaşındaki santrfor, bu sezonki 3. golünü attı. Demir, en son 6. haftada Başakşehir maçında ağları sarsmıştı.



3 PUANI HAK ETTİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Konya karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Bulut, "İyi oynayarak, pozisyonları daha iyi değerlendirerek 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir 3 puan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



YOL KAZASI YAPTIK

Bu sezon 2. kez sahadan yenik ayrılan Konya'da İlhan Palut, yenilgiyi yol kazası olarak değerlendirdi. Palut, "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz. Paniklemeyeceğiz ve takımla beraber doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.