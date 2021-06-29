Son dakika transfer haberi: Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut ile konuştum..."

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ın geçtiğimiz günlerde "Kevin Mirallas bize bugün yarın deyip oyaladı. Sagal'ı transfer ettikten sonra Mirallas'tan vazgeçtik" şeklindeki açıklamasına Kevin Mirallas'tan cevap geldi.

Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas, "Erol Bulut ile konuştum. Beni istediğini söyledi. Kendisine zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka teklifler de var. Ben biraz düşünüp öyle karar vermek istiyorum. Daha doğrusu tam olarak emin olmak istiyorum. Futbolda her şey mümkün. Ben Gaziantep'e gelmeyeceğim demedim. Sadece zaman istedim." dedi.