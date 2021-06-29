Haberler Gaziantep FK Son dakika transfer haberi: Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut ile konuştum..."

Son dakika transfer haberi: Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut ile konuştum..."

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Kevin Mirallas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılardaki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı gündeme gelen yıldız futbolcudan flaş açıklamalar geldi. Teknik direktör Erol Bulut ile konuştuğunu ifade eden Mirallas, "Transferle ilgili zamana ihtiyacım olduğunu söyledim" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 14:23
Son dakika transfer haberi: Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut ile konuştum..."

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ın geçtiğimiz günlerde "Kevin Mirallas bize bugün yarın deyip oyaladı. Sagal'ı transfer ettikten sonra Mirallas'tan vazgeçtik" şeklindeki açıklamasına Kevin Mirallas'tan cevap geldi.

Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas, "Erol Bulut ile konuştum. Beni istediğini söyledi. Kendisine zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka teklifler de var. Ben biraz düşünüp öyle karar vermek istiyorum. Daha doğrusu tam olarak emin olmak istiyorum. Futbolda her şey mümkün. Ben Gaziantep'e gelmeyeceğim demedim. Sadece zaman istedim." dedi.

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