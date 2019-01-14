Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera... - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor ile yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda Fernando Muslera'nın olmaması dikkat çekti.

Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00'te karayoluyla Bolu'ya geçerek yarın akşam saat 19.50'de başlayacak olan karşılaşma öncesi kentte kampa girecek. İşte kadroda yer alan isimler...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 14:02:36 Güncelleme: 14:58:04
Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

İsmail Çipe

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Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Batuhan Şen

Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Martin Linnes

Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Maicon Roque

Galatasarayda Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Ozan Kabak

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