Galatasaray'da Boluspor maçı kadrosu açıklandı! Muslera...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor ile yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda Fernando Muslera'nın olmaması dikkat çekti.



Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00'te karayoluyla Bolu'ya geçerek yarın akşam saat 19.50'de başlayacak olan karşılaşma öncesi kentte kampa girecek. İşte kadroda yer alan isimler...

14 Ocak 2019 Pazartesi, 14:02:36 Güncelleme: 14:58:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





