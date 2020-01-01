Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da ilk transfer ise gerçekleşti. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan Badou Ndiaye Trabzonspor formasını giydi ve Instagram'dan paylaştı. Yıldız futbolcunun neden bordo-mavili kulübü tercih ettiği de ortaya çıktı. İşte çarpıcı detay...

1 Ocak 2020 Çarşamba 07:36 Güncelleme: 01.01.2020 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





