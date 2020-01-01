Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da ilk transfer ise gerçekleşti. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan Badou Ndiaye Trabzonspor formasını giydi ve Instagram'dan paylaştı. Yıldız futbolcunun neden bordo-mavili kulübü tercih ettiği de ortaya çıktı. İşte çarpıcı detay...
1 Ocak 2020 Çarşamba 07:36 Güncelleme: 01.01.2020 07:36
Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

Süper Lig heyecanına 17 Ocak tarihine kadar mola verilirken futbolseverleri heyecanlandıran bir diğer konu olan transfer hareketliliği için sezon 4 Ocak tarihinde başlıyor.

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Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi Trabzonspor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

İkinci yarıda da yakalanan bu güzel havayı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde ilk yarının bitimiyle teknik direktör ayrılığı yaşanmış, Ünal Karaman döneminin kapandığı KAP bildirimi ile duyurulmuştu.

Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

Takımın başına geçecek isim için arayışlar sürerken, eksik görülen bazı mevkilere de oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!

SAVUNMAYA ESKİ FENERLİ!

Savunma mevkine de takviyeler yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine gelen bir diğer isim ise 30 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer.

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