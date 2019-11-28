Trabzonspor'un Getafe maçı 11'i netleşti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5'inci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk edecek. Saat 18.50'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçta bordo-mavililer kazanarak hem ilk üç puanına ulaşmak hem de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen 11'i...
28 Kasım 2019 Perşembe 07:33
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Büyük umutlarla başladığı Avrupa Ligi C Grubu'nda oynadığı 4 maç sonunda sadece bir puan toplayabilen Trabzonspor, sahasında grubun iddialı takımlarından Getafe'yi konuk edecek.
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Bir önceki grup maçında Krasnodar karşısına genç oyuncular ağırlıklı bir kadro ile çıkan Ünal Karaman'ın, bugün de yine önemli rotasyonlar yapacağı öğrenildi.
51. ZAFER İÇİN
Karadeniz devi, Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında bugün İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Grubunda 4 maçta 3 kez mağlup olan ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Fırtına tarihinde Avrupa arenasındaki 134. mücadelesine bugün çıkacak. Bordo-mavili takım bu periyotta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 49 kez kaybetti. Fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 86. KARŞILAŞMA
Fırtına, Getafe maçıyla Avrupa Ligi'nde 86. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-83'te Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 85 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.