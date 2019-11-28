Trabzonspor'un Getafe maçı 11'i netleşti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5'inci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk edecek. Saat 18.50'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçta bordo-mavililer kazanarak hem ilk üç puanına ulaşmak hem de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen 11'i...

28 Kasım 2019 Perşembe 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





