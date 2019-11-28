Galatasaray istedi Trabzonspor bombayı patlatıyor

Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında takıma yıldız isimleri katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililer milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fırtına, sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı yıldızı kadrosuna katıyor. İşte Trabzonspor'a ocak ayında transfer edilmesi beklenen isim ve detaylar...
28 Kasım 2019 Perşembe 07:33
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla ligde ikinci sırada yer almayı başardı.
Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer. Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.