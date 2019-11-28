Galatasaray istedi Trabzonspor bombayı patlatıyor

Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında takıma yıldız isimleri katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililer milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fırtına, sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı yıldızı kadrosuna katıyor. İşte Trabzonspor'a ocak ayında transfer edilmesi beklenen isim ve detaylar...

28 Kasım 2019 Perşembe 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





