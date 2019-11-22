Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i netleşti

Trabzonspor Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için 2 maçlık cezaya yapılan itirazın reddedilmesi bordo-mavilerde moralleri bozdu. Teknik Direktör Ünal Karaman, eksik oyuncuların olmasına rağmen bu deplasmandan 3 puanla ayrılıp devre arasına kadar liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi de takımların sahaya çıkacağı 11'ler netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...
22 Kasım 2019 Cuma 08:06
Güncelleme: 22.11.2019 08:10
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Trabzonspor Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.
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Liglere verilen milli ara nedeniyle sakat futbolculardan iyi haber alan bordo-mavililerde en büyüjk sevinç Jose Sosa'da yaşandı.
Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven Kibar geçtiğimiz hafta, Sosa'yı milli ara sonrası takıma vermeyi planladıklarını ifade etmişti.
Tecrübeli oyuncu da forma giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Dışarıdan takımı izlemek gerçekten zor.
Sakatlıklar konusunda şanssız bir dönemden geçen takımımıza yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için bir an önce forma giymek için gün sayıyorum. Hocam görev verirse hazırım" diye konuştu.