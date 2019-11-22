Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i netleşti

Trabzonspor Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için 2 maçlık cezaya yapılan itirazın reddedilmesi bordo-mavilerde moralleri bozdu. Teknik Direktör Ünal Karaman, eksik oyuncuların olmasına rağmen bu deplasmandan 3 puanla ayrılıp devre arasına kadar liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi de takımların sahaya çıkacağı 11'ler netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

22 Kasım 2019 Cuma 08:06 Güncelleme: 22.11.2019 08:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





