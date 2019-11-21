Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 11'inci haftası sonunda topladığı 19 puan ile 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Fırtına'da takıma katılacak oyuncuların yanında mevcut oyuncular için teklifler de gelmeye devam ediyor. Daha önce Abdulkadir Parmak için devreye giren Alman kulüpleri bu kez Trabzonspor'un yıldızı için kapıyı çalacak. İşte Trabzonspor'daki transfer gelişmeleri ve detaylar...

21 Kasım 2019 Perşembe 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





