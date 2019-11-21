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21 Kasım 2019, Perşembe
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Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 11'inci haftası sonunda topladığı 19 puan ile 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Fırtına'da takıma katılacak oyuncuların yanında mevcut oyuncular için teklifler de gelmeye devam ediyor. Daha önce Abdulkadir Parmak için devreye giren Alman kulüpleri bu kez Trabzonspor'un yıldızı için kapıyı çalacak. İşte Trabzonspor'daki transfer gelişmeleri ve detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 10:10
Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Süper Lig'in 11'inci haftası geride kalırken Trabzonspor 5 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi ile 19 puan toplamayı başarabildi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Sakatlıklarla başı dertte olan Fırtına'da ocak ayında takıma takviye yapılması bekleniyor.

Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim şimdiden çalışmalarına başladı.

Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Trabzonspor yönetimi, kritik bölgelere yapacakları transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.

Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!

Bordo-mavili kulüpte takıma yapılacak takviyeler belirlenirken bir yandan da yıldız futbolcularına teklif yağıyor.

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