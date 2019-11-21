Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin plnalarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, N'Diaye'nin ardından İngiltere'den bomba bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:48 Güncelleme: 21.11.2019 07:51
Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...
UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...
Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...


Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 11 hafta sonunda 19 puanla 3. sırada bulunuyor...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...

SAVUNMA ALARMI!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...
Fırtına, ligde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol yemedi.
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