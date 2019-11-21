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Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı! Ne N'Diaye ne Talisca...
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin plnalarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, N'Diaye'nin ardından İngiltere'den bomba bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:48
Güncelleme: 21.11.2019 07:51
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 11 hafta sonunda 19 puanla 3. sırada bulunuyor...
SAVUNMA ALARMI!
Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...
Fırtına, ligde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol yemedi.